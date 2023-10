Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharmaunternehmen, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal (Q2) und erste Halbjahr (H1) mit Abschluss zum 30. September 2023 bekannt.KonsolidierteFinanzergebnisse(In 10 MillionINR)Angaben Q2 GJ24 Q2 GJ23 Wachstum Q1 GJ24 Wachstumgegenüber dem gegenüber demVorjahr VorquartalEinkünfte aus dem 1.911 1.720 11 % 1.749 9 %BetriebCDMO 1.068 940 14 % 898 19 %Complex Hospital 589 562 5 % 617 -5 %Generic (CHG)India Consumer 256 227 13 % 239 7 %Healthcare (ICH)EBITDA 315 219 44 % 171 85 %EBITDA-Marge 16 % 13 % 10 %PAT 5 -37 -99PAT-Marge 0 % -2 % -6 %Wichtige Kennzahlen für das zweite Quartal (Q2) und erste Halbjahr (H1) des Geschäftsjahres 2024 (GJ2024)- Der Umsatz aus dem operativen Geschäft stieg im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) bzw. im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) um 11 % bzw. 14 % gegenüber dem Vorjahr, was auf die breite Ausgangsleistung in allen drei Geschäftsbereichen zurückzuführen ist.- Angetrieben durch gesundes Umsatzwachstum und Kostenoptimierungsmaßnahmen wuchs das EBITDA um 44 % im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) und um 58 % im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) gegenüber dem Vorjahr.- Das Unternehmen hat die Bezugsrechtsemission in Höhe von 1.050 Cr Rs. mit einer Zeichnungsquote von 128 % erfolgreich abgeschlossen. Die Netto- verschuldung beläuft sich zum 30. September 2023 auf 3.823 Cr Rs. - ein Rückgang um 958 Cr Rs. seit dem 31. März 2023- Wir haben unseren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht, in dem wir unsere Fortschritte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Konformität (Environment, Social and Governance, ESG) darlegen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Scope 1- und Scope 2-Emissionen bis zum Geschäftsjahr 2030 (GJ2030) um 42 % zu reduzieren (wobei das Geschäftsjahr 2022 (GJ2022) als Ausgangsjahr gilt)Nandini Piramal, Vorstandsvorsitzende von Piramal Pharma Limited, erklärte: "Wir haben in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres mit einem Umsatzwachstum von 14 % und einer Verbesserung der EBITDA-Marge um mehr als 300 Basispunkte eine gute Leistung erzielt. Unser CDMO-Geschäft kehrte zu einem Wachstum im mittleren Zehnerprozentbereich zurück und verzeichnete einen anhaltenden Auftragseingang, insbesondere für differenzierte Angebote und innovationsbezogene Arbeiten. Unsere Kapazitätssteigerung für Produkte der Inhalationsanästhesie schreitet gut voran. Wir möchten hier von der guten Nachfrage auf dem Weltmarkt profitieren. Das Gesundheitswesen der Verbraucher in Indien (India Consumer Health) verzeichnet ein stetiges Wachstum, das von unseren starken Marken getragen wird. In der Vergangenheit war unser zweites Halbjahr besser als das erste, sowohl im Hinblick auf den Umsatz als auch auf die Rentabilität. Wir gehen davon aus, dass sich ein ähnlicher Trend auch in diesem Geschäftsjahr, genauer gesagt im 4. Quartal (Q4), fortsetzen wird.Im Laufe des Quartals haben wir auch unsere Bezugsrechtsemission erfolgreich abgeschlossen und den Erlös zum Abbau unserer Schulden eingesetzt. Im Bereich ESG haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 23 (GJ23) veröffentlicht und uns außerdem zum Ziel gesetzt, unsere Treibhausgasemissionen bis zum Geschäftsjahr 30 (GJ30) um 42 % gegenüber dem Geschäftsjahr 22 (GJ22) zu senken.Wir hoffen, dass wir unsere Dynamik im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H2GJ24) fortsetzen und das Geschäftsjahr mit einer starken Leistung abschließen können."Wichtige Geschäftsergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24)Vertragsorganisation für Entwicklung und Herstellung (Contract Development andManufacturing Organization, CDMO): - Anhaltender Auftragseingang im 2. Quartaldes Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) - über 40 % mehr Aufträge (Entwicklung und neuekommerzielle Aufträge) im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) imVergleich zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 23 (H1GJ23) erhalten. - GuteUmsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 24 (GJ24) dank besserer Abwicklungund robuster Nachfrage nach unserem differenzierten Angebot. Die jüngstenAuftragseingänge beinhalteten einen höheren Anteil an innovationsbezogenenArbeiten sowie einen beträchtlichen Anteil an kommerziellen Fertigungsaufträgenfür patentgeschützte Moleküle - Der Umsatzbeitrag von differenzierten Angebotenist vom Geschäftsjahr 21 (GJ21) bis zum Geschäftsjahr 23 (GJ23) mit einerdurchschnittlichen Wachstumsrate von 19 % gewachsen und machte im Geschäftsjahr23 (GJ23) etwa 37 % des CDMO-Umsatzes aus - Höhere Nachfrage nach unseremGeschäft mit generischen Wirkstoffen im Vergleich zum Vorjahr - Verbesserung derRentabilität unseres CDMO-Geschäfts aufgrund von Umsatzwachstum, günstigemUmsatzmix, Normalisierung der Rohstoffkosten und Initiativen zurKostenoptimierung - Erster Umsatzmeilenstein in der vergrößerten Anlage inGrangemouth im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) erreicht. DieserAusbau stärkt unsere Präsenz auf dem Markt für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate -Beibehaltung unserer nachweislichen Qualität - Fünf Anlagen (Digwal, Pithampur,Riverview, Sellersville und Lexington), die rund 50 % unseres CDMO-Umsatzeserwirtschaften, haben seit November 2022 Inspektionen der US-amerikanischen FDAerfolgreich bestanden Complex Hospital Generics (CHG): - Stetiges Wachstumunseres CHG-Geschäfts, vor allem aufgrund eines gesunden, volumenbasiertenWachstums bei den Produkten der Inhalationsanästhesie (IA) - Ausbau unsererKapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach IA-Produkten gerecht zu werden.Schwerpunkt ist außerdem die Verbesserung der Leistung durch höhereBetriebseffizienz - Beibehaltung unserer Spitzenpositionen bei Sevofluran (44 %Marktanteil) und Baclofen in Fertigspritzen und Fläschchen (76 % Marktanteil)auf dem US-Markt (Quelle - IQVIA Data MAT Q2 2023) - Aufbau einer Pipeline von28 neuen Produkten, die sich in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden - DieInspektion der US-FDA in der Anlage in Bethlehem wurde mit zwei Feststellungenabgeschlossen. Beide Feststellungen beziehen sich auf Systemverbesserungen,keine steht in Zusammenhang mit Datenintegrität India Consumer Healthcare (ICH):- 7 neue Produkte und 2 neue SKUs wurden im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24(Q2GJ24) eingeführt. Über 100 neue Produkte wurden zwischen den Geschäftsjahren21 (GJ21) und 23 (GJ23) eingeführt - Weitere Investitionen in Medien- undHandelsausgaben, um das Wachstum der wichtigsten Marken zu fördern. DieWerbeausgaben im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (H1 GJ2024) beliefen sichauf 14 % des ICH-Umsatzes - Starke Marken - Littles, Lacto Calamine, Polycrol,Tetmosol und I-range - wuchsen im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 24 (H1GJ24) um15 % gegenüber dem Vorjahr und machten 42 % des ICH-Umsatzes aus - DerE-Commerce wuchs im 2. Quartal des Geschäftsjahres 24 (Q2GJ24) um rund 34 % undmachte 16 % des ICH-Umsatzes aus. Wir sind jetzt auf mehr als 20E-Commerce-Plattformen vertreten, einschließlich unserer eigenen Webseite fürDirektkunden: Wellify.inKonsolidierteGewinn-undVerlustrechnung(In 10MillionINR)GemeldeteFinanzdatenEinzelheiten Vierteljährlich HalbjährlichQ2GJ24 Q2GJ23 Q1GJ24 H1GJ24 H1GJ23Veränderung Veränderung Veränderunggegenüber gegenüber gegenüberdem dem demVorjahr Vorquartal VorjahrEinnahmen 1.911 1.720 11 % 1.749 9 % 3.660 3.202 14 %aus demoperativenGeschäftSonstige 49 46 6 % 38 28 % 88 118 -26 %Einnahmen1.961 1.766 11 % 1.787 10 % 3.748 3.320 13 %Gesamteinnahmen638 664 -4 % 627 2 % 1.264 1.238 2 %Materialkosten516 470 10 % 496 4 % 1.012 931 9 %PersonalkostenSonstige 492 413 19 % 494 0 % 986 844 17 %AufwendungenEBITDA 315 219 44 % 171 85 % 485 308# 58 %110 83 32 % 119 -7 % 228 145 57 %Zinsaufwendungen185 166 11 % 174 6 % 358 328 9 %AbschreibungenAnteil am 19 11 72 % 14 33 % 33 31 8 %NettogewinnbeteiligterUnternehmenGewinn 40 -19 Keine -107 Keine -68 -134 Keinevor Angaben Angaben AngabenSteuernSteuern 35 11 212 % -9 Keine 26 5 421 %Angaben5 -30 Keine -99 Keine -94 -139 KeineNettogewinn Angaben Angaben AngabennachSteuern0 7 Keine 0 Keine 0 7 KeineAußerordentliche Angaben Angaben AngabenAufwendungen5 -37 Keine -99 Keine -94 -146 KeineNettogewinn Angaben Angaben AngabennachSteuernundaußerordentlichenAufwendungenDas EBITDA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 23 (H1 GJ23) hatte einen einmaligen Einfluss auf die Lagermarge von 68 Cr RS.Konzernbilanz(In 10 Million INR)Wesentliche Bilanzpositionen Mit Stand vom:30. September 2023 31. März 2023Gesamteigenkapital 7.758 6.773Nettoverschuldung 3.823 4.781Gesamt 11.581 11.555Nettoanlagevermögen 9.038 8.887Sachanlagen 4.691 4.441Immaterielle Vermögenswerte einschließlich 4.347 4.446FirmenwertNettoumlaufvermögen 2.148 2.307Sonstige Vermögenswerte# 395 361Gesamtvermögen 11.581 11.555# Die sonstigen Vermögenswerte umfassen Investitionen und latente Steueransprüche (netto)Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des 2. Quartals (Q2) und 1. Halbjahres des Geschäftsjahres 2024 (Q2 und H1 GJ2024)Piramal Pharma Limited wird am 30. Oktober 2023 von 9:00 bis 9:45 Uhr(IST)eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals und des ersten Halbjahres 2024 (Q2 und H1 GJ2024) zu erörtern.Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:Veranstaltung Ort und Uhrzeit TelefonnummerTelefonkonferenz am 30. Indien - 9:00 Uhr IST +91 22 6280 1461/+91 22Oktober 2023 (Indian Standard Time) 7115 8320 (Hauptnummer)1 800 120 1221(gebührenfreie Nummer)USA - 23:30 Uhr (Eastern Gebührenfreie NummerTime - New York) 18667462133Vereinigtes Königreich - Gebührenfreie Nummer3:30 Uhr (Londoner Zeit) 08081011573Singapur - 11:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Singapur) 8001012045Hongkong - 11:30 Uhr Gebührenfreie Nummer(Ortszeit Hongkong) 800964448Expressteilnahme mit Bitte nutzen Sie diesenDiamant Pass Link für die Voranmeldung,um die Wartezeit bei derTeilnahme an derTelefonkonferenz zuverkürzen.https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7(https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7279153&linkSecurityString=28e77c0997)279153&linkSecurityString=28e77c0997Informationen zu Piramal Pharma Ltd:Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generikageschäft für Krankenhäuser, und das indische Consumer Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte vertreibt. Darüber hinaus ist eines der verbundenen Unternehmen von PPL, Allergan India Private Limited, ein JV mit AbbVie Inc. und hat sich als einer der Marktführer im Bereich der ophthalmologischen Therapien etabliert. Darüber hinaus hält PPL eine Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited. Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/4196563/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-konsolidierte-ergebnisse-fur-das-zweite-quartal-q2-und-erste-halbjahr-h1-des-geschaftsjahres-2024-gj2024-bekannt-301970850.htmlPressekontakt:Rajiv Banerjee,Gruppenleiter - Unternehmenskommunikation,rajiv.banerjee@piramal.com | Für Investoren: Gagan Borana,Generaldirektor - Investorenbeziehungen und Nachhaltigkeit,gagan.borana@piramal.comOriginal-Content von: Piramal Pharma Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152468/5637077