Wird Krypto immer sicherer? Verluste durch Hacks in 2023 rückläufig

In der Welt der Kryptowährungen zeichnet sich ein interessantes Muster ab: Trotz eines Rückgangs der durch Hacks verursachten Verluste in 2023 bleibt die Anzahl der Cyberangriffe besorgniserregend hoch. Daten von DeFiLlama zeigen, dass Cyberkriminelle in diesem Jahr bislang etwa 1 Milliarde Dollar aus dem Kryptomarkt gestohlen haben, was einem Rückgang von 60 % gegenüber 2022 entspricht. Dieser Artikel beleuchtet, was hinter diesen Zahlen steckt und welche Implikationen sie für die Sicherheit im Krypto-Sektor haben.

Sinkende Verluste trotz steigender Angriffszahlen

2023 hat die Kryptowelt eine scheinbar erfreuliche Entwicklung erlebt: Die durch Hacks verursachten finanziellen Verluste sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Die Zahlen von DeFiLlama zeigen einen Rückgang von 60 %, was auf den ersten Blick als ein Zeichen für gestiegene Sicherheit im Kryptosektor interpretiert werden könnte. Doch bei genauerer Betrachtung ergibt sich ein weniger positives Bild.

Trotz des Rückgangs der finanziellen Schäden ist die Anzahl der Cyberangriffe auf den Kryptomarkt gestiegen. Im Jahr 2023 wurden 75 separate Hacks registriert, während es im Vorjahr "nur" 60 waren. Diese Zunahme an Angriffen lässt tiefgreifende Fragen zur Sicherheit und Regulierung im Kryptobereich aufkommen. Es scheint, als ob die Kriminellen nicht weniger aktiv sind, sondern lediglich weniger erfolgreich in Bezug auf den monetären Ertrag ihrer Angriffe.

Quelle: DiFiLama

Dieser Trend könnte verschiedene Ursachen haben. Einerseits könnten die Sicherheitsmaßnahmen der Krypto-Plattformen verbessert worden sein, was es für Hacker schwieriger macht, große Summen zu erbeuten. Andererseits könnte der Rückgang der Verluste auch mit den schwankenden Marktpreisen der Kryptowährungen zusammenhängen.

Wie Eric Jardine, Forschungsleiter für Cyberkriminalität bei Chainalysis, erläutert, macht es einen großen Unterschied, ob man 100 Ethereum zum Höchstpreis oder zum Tiefstpreis stiehlt. Der Wertverlust der Kryptowährungen im Jahr 2023 könnte somit eine wesentliche Rolle beim scheinbaren Rückgang der durch Hacks verursachten Verluste spielen.

Eine derartige Entwicklung stellt die Branche vor neue Herausforderungen. Zum einen muss sie Wege finden, die Anzahl der Angriffe zu reduzieren und nicht nur die Auswirkungen zu begrenzen. Zum anderen stellt sich die Frage, wie man mit der Volatilität der Kryptomärkte umgeht und deren Einfluss auf die Sicherheitsbewertung mindert.

Bedeutung der Marktwertänderungen für Sicherheitseinschätzungen

Die Marktwertschwankungen der Krypto-Assets spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Sicherheit im Kryptosektor. Der offensichtliche Rückgang der durch Hacks verursachten finanziellen Verluste im Jahr 2023 könnte auf den ersten Blick als ein Indiz für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen interpretiert werden. Allerdings deuten Experten darauf hin, dass dieser Rückgang zum Teil auf die gesunkenen Marktpreise der Krypto-Assets zurückzuführen ist. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie stark diese Marktwertänderungen die realen Sicherheitsbewertungen im Kryptobereich beeinflussen.

Im Jahr 2023 ist der Gesamtwert der gestohlenen Krypto-Assets im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Dies könnte jedoch eher auf den generellen Wertverlust der Kryptowährungen zurückzuführen sein, als auf eine echte Abnahme der erfolgreichen Hacks. Beispielsweise würde der Diebstahl von 100 Ethereum zu einem Zeitpunkt, an dem der Wert der Kryptowährung niedrig ist, in Dollar oder Euro weniger wert sein, als wenn der Diebstahl zu einem Zeitpunkt mit hohem Wert stattfindet.

Quelle: Bitcoin.com News

Solch eine dynamische Natur der Kryptomärkte erschwert es, eine genaue und konstante Bewertung der Sicherheit im Kryptosektor vorzunehmen. Eine Reduzierung der durch Hacks verursachten finanziellen Verluste könnte fälschlicherweise als ein Zeichen für verbesserte Sicherheit gedeutet werden, obwohl in Wirklichkeit die Anzahl der erfolgreichen Angriffe gleich geblieben oder sogar gestiegen sein könnte.

Zudem stellt sich die Frage, inwiefern die Sicherheit im Kryptosektor von den Marktpreisen abhängig ist. Wenn die Sicherheitslage bei sinkenden Marktwerten besser erscheint, bedeutet das umgekehrt, dass bei steigenden Marktwerten eine Verschlechterung der Sicherheit zu erwarten ist? Diese Abhängigkeit wäre für Anleger und Nutzer von Kryptowährungen eine besorgniserregende Entwicklung.

Kurzum, der Rückgang der durch Hacks verursachten Verluste im Jahr 2023 sollte nicht überinterpretiert werden. Er könnte eher ein Symptom der schwankenden Kryptomärkte sein als ein echter Beweis für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen. Die steigende Zahl der Cyberangriffe bleibt ein Alarmzeichen und weist auf die Notwendigkeit hin, in Sachen Sicherheit und Regulierung im Kryptosektor weiterhin wachsam zu bleiben.

