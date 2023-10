Rüstung und Verteidigung sind angesichts der geopolitischen Spannungen ein gefragtes Thema. Der deutsche Rüstungskonzern RHEINMETALL hat mit einem Umsatz von 1,76 Mrd. € und einem operativen Ergebnis von 191 Mio. € im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, beim Ergebnis sogar deutlich um rd. 16 %. Das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition hat die Marge auf über 10 % gehievt. Im Gesamtjahr wird man bei 7,4 bis 7,6 Mrd. € Umsatz bei einer Marge von rd. 12 % landen. Die Aktie versucht sich am Ausbruch über 280 € und damit an einem neuen Kaufsignal. Bewertungstechnisch sind höhere Kurse rechenbar. Noch aufspringen? Die Kapitalmarkttage am 20./21. November bringen neue Einsichten. Bis dahin heißt es abwarten.



