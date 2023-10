DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SIEMENS ENERGY - Im Ringen um milliardenschwere Staatsgarantien für den verlustreichen Siemens-Energy-Konzern wächst der Druck auf Großaktionär Siemens. Vertreter der Koalition und Investoren forderten eine Beteiligung des Technologiekonzerns an der Stützung. Es müsse "eine wesentliche Beteiligung" des Siemens-Konzerns geben, der noch 25 Prozent an seiner früheren Energietechniksparte hält, sagte Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP. Am Wochenende liefen laut Verhandlungskreisen intensive Gespräche zwischen Bundesregierung, den beiden Unternehmen und Banken. Geplant sind aktuell Bürgschaften von etwa 15 Milliarden Euro. Allerdings will der Bund nur einspringen, wenn auch Siemens Teile davon übernimmt. (Handelsblatt)

COVESTRO - Investoren setzen auf eine zügige Übernahme des Kunststoffherstellers Covestro durch den Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi. Doch die Erwartungen der Anleger könnten enttäuscht werden. Die Gespräche stehen weiterhin am Anfang, erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Bisher habe es erst einen direkten Kontakt gegeben: ein Treffen zwischen Covestro-Chef Markus Steilemann und einem hochrangigen Adnoc-Manager Mitte Oktober unter Führung der beteiligten Investmentbanken Morgan Stanley und Perella Weinberg. Es sei ein "offener und freundlicher Austausch" gewesen - mehr zunächst nicht. (Handelsblatt)

AIRBUS - Bisher ist es nur eine Anfrage, aber sie sorgt für Großalarm bei Airbus. Saudi-Arabien, bislang größter Exportkunde des Kampfflugzeugs Eurofighter, interessiert sich für das Konkurrenzmodell Rafale vom französischen Wettbewerber Dassault. Sollte Riad tatsächlich in Paris kaufen, könnte dies nicht nur die Zukunft des Eurofighters in Frage stellen, sondern auch die Zukunft des deutschen Kampfflugzeugbaus. In gut einer Woche läuft die Frist für ein Milliardenangebot für 54-Rafale-Jets ab, berichtet die französische Zeitung "La Tribune". (Welt)

October 30, 2023

