Am 28. Oktober hielt Alltech, ein Entwickler hochwertiger medizinischer Bildgebungsgeräte unter dem Dach der Vital Group, auf einer Pressekonferenz mit dem Titel "Joy of Life, Dream of Innovation" (Lebensfreude, Traum von Innovation) auf der 88ten China International Medical Equipment Fair (CMEF) eine Pressekonferenz ab, auf der die neueste Produktentwicklungsstrategie und der Einstieg der Vital Group in hochwertige Gesundheitsdienstleistungen bekannt gegeben wurden.Als eines der wenigen globalen Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, das in der Lage ist, supraleitende High-End-Produkte für die Magnetresonanztomographie (MRT) zu entwickeln, wird Alltech die Stärken der Vital Group in den Bereichen Materialwissenschaft, Informationstechnologie und künstliche Intelligenz in Kombination mit der eigenen Expertise in der medizinischen Bildgebung nutzen, um die Entwicklung von hochmodernen medizinischen Bildgebungsprodukten mit Spitzentechnologie wie 7.0T MRT und photonenzählendem CT voranzutreiben.Die fortschrittlichen Komponenten und Materialien wie Cadmium-Zink-Tellurid (CZT)-Detektoren und Lutetium-Yttrium-Orthosilikat (LYSO)-Szintillationskristalle, die von der Vital Group entwickelt wurden, eröffnen Alltech weitere Möglichkeiten für den Einsatz von Materialien, Technologien und Geräten. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Vital Group können wir unser Portfolio an multimodalen Bildgebungsprodukten weiter ausbauen. Darüber hinaus beschleunigen wir unsere Forschung und die Anwendung medizinischer Bildgebungstechnologien, um NutzernInnnen auf der ganzen Welt zugänglichere, effizientere und präzisere Gesundheitsdienste zu bieten und gleichzeitig das Gesamtwachstum der Branche voranzutreiben.Gestützt auf das ausgereifte weltweite Geschäft der Vital Group wird sich Alltech in Zukunft dafür einsetzen, durch vertiefte globale strategische Partnerschaften und konsolidierte Ressourcen im In- und Ausland eine Industriekette für hochwertige medizinische Bildgebung aufzubauen, mit dem Ziel, die Innovation und Entwicklung der medizinischen Bildgebungstechnologie zu fördern.Wir sind zuversichtlich, dass eine intelligentere, präzisere und personalisierte medizinische Bildgebung den Nutzern und PatientInnen bessere Diagnosedienstleistungen und Behandlungserfahrungen bieten und damit die Gesundheit der Menschheit verbessern wird.