In der vergangenen Woche mussten Investoren der Boeing-Aktie (WKN: 850471) einen herben Kursrückgang hinnehmen. Vor allem zwischen Mittwoch und Donnerstag gaben die Papiere des Flugzeugherstellers stark nach. Was steckt dahinter und wie geht es jetzt weiter? Boeing vorgestellt The Boeing Company ist ein US-amerikanischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Das Produktspektrum reicht von Flugzeugen und Hubschraubern über Satelliten bis zu Raketen und Raumschiffen. ...

