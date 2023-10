Die Notenbanken - EZB und auch Federal Reserve sind noch lange nicht zufrieden mit den steigenden Preisen. Das Inflationsziel liegt in weiter Ferne. Dementsprechend ist auch mit weiter steigenden Zinsen zu rechnen. In Kürze tagen Fed und EZB wieder zur weiteren Marschrichtung der Zinsen. Welche Auswirkungen das auf Konjunktur, Anleihen und den restlichen Finanzmarkt hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Julius Weiß von der HSBC.