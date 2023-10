Die ERSTE GROUP BANK AG plant für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Dividende in Höhe von 2,70 Euro je Aktie. In diesem Jahr wurde für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses in Höhe von 32,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,78 %. Warum will man die Dividende erhöhen? Ganz klar: Die österreichische Bank steigerte in den ersten drei Quartalen 2023 das Betriebsergebnis um 44,6 % auf 4,18 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,89 Mrd. Euro), die Kosten-Ertrags-Relation verbesserte sich auf 46,8 % und das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis stieg auf 2,31 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,65 Mrd. Euro). Für 2023 erwartet die Bank nun ein Nettokreditwachstum von etwa 5 %.



