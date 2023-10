Die Pyrum Innovations AG startet die Warminbetriebnahme ihrer Reaktoren 2 und 3 am Hauptstandort in Dillingen/Saar. In naher Zukunft solle das erste Öl aus diesen neuen Einrichtungen produziert werden, nachdem die Genehmigungsbehörden grünes Licht für den Produktionsbeginn gegeben haben, so das Unternehmen am Montag. Die vorherige Kaltinbetriebnahme ...

