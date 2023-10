Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank könnte den Zinsgipfel bereits erreicht haben, wenngleich ein zusätzlicher Schritt vonseiten der Notenbanker noch nicht ausgeschlossen wird, so die Analysten der Helaba.Die Entscheidung werde in Abhängigkeit der Datenlage getroffen. Dabei gehe es der EZB insbesondere darum, dass sich der disinflationäre Trend fortsetze. Vor diesem Hintergrund würden neue Preiszahlen eine wichtige Rolle spielen. Heute stünden die vorläufigen Verbraucherpreise in Spanien und Deutschland zur Veröffentlichung an, morgen gebe es die Schnellschätzung der EWU-Teuerung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...