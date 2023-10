© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die Sorgen um den Gaza-Konflikt und dessen mögliche Ausbreitung im Nahen Osten drücken zu Wochenbeginn auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt.Trotz der Zurückhaltung der Anleger wird erwartet, dass der DAX leicht über dem Freitagsschlusskurs in den Handel einsteigt, nachdem er vor dem Wochenende bei 14.687 Punkten 0,3 Prozent verlor. Technische Analysten richten ihren Blick auf das letzte Wochen-Tief von 14.630 Punkten, den niedrigsten Stand seit März, und spekulieren über ein mögliches weiteres Abwärtspotenzial. "Die längste Verlustserie seit dem Jahr 2011 hat zwar bislang nicht zu einer Panik geführt. Aber wir beobachten eine ausgeprägte Verunsicherung. An eine Jahresendrallye mag …