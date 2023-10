Unterföhring (ots) -- Start am 02. November- HD+ Nutzer empfangen das neue Programmangebot ohne zusätzliche Kosten- Zudem starten drei neue SD-Sender für alle Sat-Haushalte- HIGH VIEW, SES Germany und HD PLUS bauen damit Partnerschaft ausAb dem 2. November 2023 wird die Welt des Satellitenfernsehens noch vielfältiger. Denn dann starten insgesamt 16 weitere Sender. Darunter 13 neue HD-Sender, die im "Vielfalt+ Paket" zusammengeführt sind sowie drei Sender (SERIEN+, RED ADVENTURE, DELUXE LOUNGE) in SD-Qualität. Alle neuen Angebote (Beschreibungen siehe unten) sind über den ASTRA-Flaggschiff-Satelliten 19,2° Ost empfangbar.Das neue Vielfalt+ Paket sowie die drei neuen SD-Sender sind das Ergebnis der Partnerschaft zwischen dem unabhängigen Medienunternehmen HIGH VIEW, SES Germany und HD PLUS. HIGH VIEW hat sich Anfang des Jahres langfristig Satellitenkapazitäten für neue Sender gesichert. Seitdem wurden bereits zehn unverschlüsselte Sender in SD-Qualität gestartet. Diese sowie die drei weiteren neu startenden SD-Sender sind ab dem 2. November dann auch in beeindruckender HD-Qualität verschlüsselt verfügbar. Das Angebot soll in den kommenden Monaten weiter ausgebaut werden.Das Vielfalt+ Paket bietet mit seinen Sendern eine breite Programmpalette aus den Genres Entertainment, Reise & Genuss sowie Musik. Für HD+ Nutzerinnen und Nutzer ist das neue Angebot ohne Zusatzkosten empfangbar. Dabei ist es unerheblich, über welches Empfangsgerät - HD+ Receiver, HD+ Modul oder über die HD+ TV-App - HD+ genutzt wird und ob sich der Kunde in der Test- oder der Bezahlphase befindet. Ein weiterer Vorteil des Angebots: Auch Nutzer der HD+ TV-App ohne aktives HD+ Produkt, können die HD-Sender aus dem Vielfalt+ Paket weiter sehen; damit können alle ASTRA Zuschauer, die die HD+ TV-App nutzen, diese Sender empfangen. Die SD-Sender sind für alle Sat-Haushalte kostenlos und unverschlüsselt empfangbar.Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer bei HD PLUS: "Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf noch mehr Vielfalt in exzellenter HD-Qualität freuen. Und das ohne zusätzliche Kosten. Davon profitieren unsere TV-Hersteller- und Handels-Partner unmittelbar, da sie ihren Kundinnen und Kunden ein noch attraktiveres HD+ Angebot bieten können.""Das Programmangebot ist in diesem Jahr mit 16 neuen Sendern so spektakulär gewachsen wie lange nicht. Das zeigt, dass sich der Satellit als Empfangsweg attraktiv entwickelt", ergänzt Christoph Mühleib. Er verantwortet als Geschäftsführer SES Germany die Geschäfte von SES und ASTRA für DACH. "Unsere Nutzerinnen und Nutzer genießen eine unglaubliche Vielfalt an deutschsprachigen und internationalen Programmen. Für TV-Sender gewinnt der Verbreitungsweg Satellit weiter an Relevanz, denn mit 16,3 Millionen Haushalten in Deutschland ist er der meistgenutzte TV-Empfangskanal."Ulrike Unseld von HIGH VIEW zum neuen Angebot: "Ich freue mich, dass wir unser Bewegtbildangebot für das deutschsprachige Publikum mit starken Partnern an unsere Seite kontinuierlich ausbauen können. Beim Big Screen im linearen TV schätzen die Zuschauer Orientierung und hochwertige Angebote, die Werbetreibenden relevante und messbare Reichweite. Unsere Partnerschaft mit SES und HD PLUS bietet optimale Voraussetzungen dafür, Angebot und Nachfrage passgenau zusammenzubringen.Über die neuen Sender:EntertainmentCRIME TIME HD begeistert mit Hunderten von nationalen und internationalen fiktionalen Krimiserien, -filmen und Thrillern. Der Fokus von CRIME TIME liegt auf den klassischen Krimi-Topics mit Polizei- und Gangsterkrimis, Krimiklassiker und Thrillern und zeigt neben Klassikern der Fernsehunterhaltung auch unbekanntere Produktionen.SERIEN+ HD und SERIEN+ bietet eine breite Palette von Serieninhalten, darunter beliebte und klassische Serien, aktuelle Hits und originale Produktionen. Serien+ ist ein Anlaufpunkt für Serienliebhaber, die hochwertige Unterhaltung und eine Vielzahl von Genres suchen, darunter Drama, Komödie, Krimi und Science-Fiction.RED ADVENTURE HD und RED ADVENTURE bieten faszinierende Einblicke in die Welt von Spitzen- und Extremsportlern, bei RED ADVENTURE präsentieren Motorsportler, Surfer, Skater, Biker, Kletterer und eine Vielzahl anderer Athleten ihre atemberaubenden Reisen, die sie von den tiefsten Gewässern bis zu den höchsten Gipfeln der Welt führen.Alle Sender sind für Satellitenzuschauerinnen und -zuschauer über ASTRA 19,2° Ost empfangbar. Die HD-Sender können von HD+ Kund:innen ganz leicht in der HD+ TV-App, mit dem HD+ Receiver oder dem HD+ Modul empfangen.Reise und Genussxplore HD zeigt Reisedokumentationen und Reportagen über Menschen und Regionen und bietet praktische Reisetipps und Informationen. Hier werden die schönsten Plätze der Welt von spektakulären Naturstätten bis hin zu Metropolen der Welt erforscht.HipTrips HD bietet aufregende Reportagen über Touren, ob mit Motorrad, Bahn, Auto, Schiff, Kanu oder per Bike. Weltreisende, Abenteuerlustige und wagemutige Langzeitreisende berichten von ihren riskanten Trips, extremen Abenteuern und außergewöhnlichen Strecken.OneTERRA HD zeigt ungewöhnliche Geschichten und Begegnungen und präsentiert das aufregende Leben und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt. Es werden Reisen, Rituale und Feste mit Menschen aus aller Welt sowie farbenfreudige Geschichten, die das Leben schreibt, dokumentiert.JUST COOKING HD serviert eine abwechslungsreiche Bandbreite moderner Kochshows. Der Kanal bündelt professionell hergestellte und ansprechende Produktionen rund ums Essen und Kochen und holt talentierte Blogger und YouTuber an Bord.just.fishing HD ist der führende Angelkanal unter den deutschen FAST Channels und teilt mit passionierten Anglerinnen und Angler aktuelles Know-how rund um den Angelsport. Darüber hinaus werden auch diverse Subgenres wie Kochen, Reisen, Tiere, Nachhaltigkeit und Outdoor behandelt.MusikDELUXE ROCK HD ist der ultimative Musiksender für Rockfans jeden Alters. Das breite Spektrum reicht von Kultrock und Alternative bis hin zu Deutschrock und aktuellen Rockhits.DELUXE FLASHBACK HD nimmt Zuschauer mit auf eine musikalische Zeitreise mit dem besten Sound der 1980er bis in die 2010er Jahre. Das Publikum erwartet die schönsten Clips aus vier Jahrzehnten Popmusik.DELUXE DANCE BY KONTOR HD präsentiert in Kooperation mit Kontor Records energiegeladenen Sound zum Raven, Aufladen oder Entspannen. Neben aktuellen Dance Hits, werden auch Kult- und Club-Hits bis hin zu Dance-Pop und House gespielt.DELUXE RAP HD zeigt das Beste aus innovativen Beats und auf den Punkt gesungenen Texten. Rap-Fans aller Art kommen auf ihre Kosten und genießen hier International, Deutschrap, Oldschool, Classics, R&B und Soul.DELUXE LOUNGE HD und DELUXE LOUNGE bietet angenehme Lounge Sounds, die zu hochwertigen Naturaufnahmen ertönen. Die Empfangsparameter vonOneTERRA HD, xplore HD, HipTrips HD, DELUXE DANCE by KONTOR HD, DELUXE FLASHBACK HD, DELUXE ROCK HD, DELUXE RAP HD und JUST COOKING HDOrbital Position: 19,2° OstSatellit: ASTRA 1N, Tp. 1.114Frequenz: 12640.00 MHz, V-PolSymbolrate: 23,5 Msym/sModulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4Die Empfangsparameter vonjust.fishing HD, CRIME TIME HD, RED ADVENTURE HD, SERIEN+ HD, DELUXE LOUNGE HDOrbital Position: 19,2° OstSatellit: ASTRA 1N, Tp. 1.116Frequenz: 12669.50 MHz, V-PolSymbolrate: 23,5 Msym/sModulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4Die Empfangsparameter vonDELUXE LOUNGE, SERIEN+ sowie RED ADVENTUREOrbital Position: 19,2° OstSatellit: ASTRA 1L, Tp. 1.118Frequenz: 12699.00 MHz, V-PolSymbolrate: 23,5 Msym/sModulation: DVB-S2, 8PSK, FEC 3/4 Durch HD+ kommen Zuschauer:innen in Deutschland seit 2009 in den Genuss von hochauflösendem Fernsehen privater Sender. Der Fokus liegt auf dem Empfang über Satellit. Seit 2021 ist das Angebot auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und HD+ damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Zudem bietet die HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen und Zugriff auf Mediatheken. Aktuell sind mit dem HD+ Sender-Paket mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 26 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle (via Satellit) inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie rund 70 frei empfangbare Sender. Dank der direkten Integration von HD+ als TV-App bei neuen TV-Geräten von Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist HD+ einfach zu nutzen. ASTRA ist ein Satellitensystem der SES, dem führenden globalen Anbieter von Konnektivitätslösungen für Inhalte mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Unter dem Markennamen ASTRA verantwortet die SES Germany GmbH die Vermarktung und den Vertrieb der Services von SES in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt ASTRA ohne monatliche Anschlusskosten rund 300 Programme in deutscher Sprache. ASTRA ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2022 empfingen in Deutschland 16,3 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit.