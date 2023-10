CSS Kranken-Versicherung AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CSS unterstützt Menschen in schwierigen finanziellen Situationen mit 68'000 Franken



30.10.2023 / 10:00 CET/CEST



An der Theatergala nahm die Caritas Luzern von der CSS einen Check im Wert von 68'000 Franken entgegen. Der Betrag kam durch den Ticketverkauf der Operngala "Attaco!" zustande. Caritas Luzern wird die Spende für die Sozial- und Schuldenberatung einsetzen. Das Geld kommt Menschen zugute, die mit ihrem Einkommen die gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr decken können.Am vergangenen Freitag fand die 29. CSS Theatergala im Luzerner Theater statt. An der Benefizveranstaltung wurde die Operngala "Attacco!" aufgeführt. Sie bot den Zuschauerinnen und Zuschauern musikalische Einblicke in die Barockzeit: Sängerinnen und Sänger und der Chor des Luzerner Theaters präsentieren gemeinsam mit dem Luzerner Sinfonieorchester sechs Kompositionen. 68'000 Franken lindern Armut in der ZentralschweizDie Kosten für Energie, Lebensmittel und Wohnen sind in den letzten rund eineinhalb Jahren stark gestiegen. Das stellt vor allem für Menschen knapp über der Artmutsgrenze eine enorme Herausforderung dar. Sie stehen im Erwerbsleben und dennoch reicht das Einkommen nur knapp, um das Leben zu bestreiten. Daniel Furrer, Geschäftsleiter von Caritas Luzern, bestätigt: "Zuerst Corona, jetzt die Teuerung. Die Anzahl unserer Sozial- und Schuldenberatungen verharrt auf hohem Niveau und vielen Menschen geht schon Mitte Monat das Haushaltsgeld aus. Die Spende der CSS ermöglicht uns, Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten unbürokratisch unter die Arme zu greifen." Die CEO der CSS Philomena Colatrella zum Engagement des führenden Krankenversicherers: "Die CSS wurde 1899 als Selbsthilfeorganisation gegründet. Die Solidarität nimmt in unserer Geschichte einen grossen Stellenwert ein. Deshalb möchten wir Menschen etwas zurückgeben, die in diesen Zeiten auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind." Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft zwischen der CSS und der Caritas Luzern kamen über 1,8 Mio. Franken an Spendengeldern für den guten Zweck zusammen. Philomena Colatrella, CEO der CSS, überreicht den Check im Luzerner Theater an Daniel Furrer, Geschäftsleiter der Caritas Luzern Die Medienmitteilung und das Bild finden Sie unter www.css.ch/medien .



