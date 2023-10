Die Aktie der Porsche AG hat in den letzten Wochen zu den Verlierern gezählt. Nach soliden Zahlen und Problemen in China äußert sich am Montagmorgen ein Analyst von Jeffries zur aktuellen Lage des Unternehmens. Er erwartet vorerst keine Gewinnsteigerungen. Es reiche für den Luxusautobauer nicht aus, die Ergebnisse nur zu erfüllen.Das Analystenhaus Jefferies hat sein Kursziel für die Aktien der Porsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...