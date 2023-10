Trotz der positiv aufgenommenen Quartalszahlen von Amazon und auch Intel blieben die US-Börsen auch am Freitag unter Druck. Der Nahost-Konflikt mit dem Beginn der Bodenoffensive der israelischen Armee im Gaza-Streifen belastete die Stimmung im weiteren Handelsverlauf. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 1,12 % bei 32.417 Punkten, während der marktbreitere S&P 500 um 0,48 % auf 4.117 Punkte nachgab. Der Technologieindex Nasdaq 100 wurde dagegen vor allem Amazon-Quartalszahlen gestützt und schloss 0,50 % fester bei 14.180 Punkten. Auch die am Mittwoch dieser Woche anstehende Zinssitzung der Fed rückte schon in den Fokus der Marktteilnehmer. Die Experten rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 %, dass die Fed den Leitzins unverändert in der Range zwischen 5,25 und 5,50 % belässt. In Deutschland veröffentlicht heute um 14 Uhr das Statistische Bundesamt die vorläufigen Inflationszahlen für Oktober. Experten erwarten wegen der beruhigten Preisentwicklung bei den Energiepreisen einen Rückgang auf 4 % (September: + 4,5 %). Der Dax konnte sich heute Morgen weiter stabilisieren und eröffnete den Handel mit einem deutlichen Plus von 0,57 % bei 14.770 Punkten.



