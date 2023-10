Cleantech-Start-Up Parkway Corporate operativ und strategisch weiter auf Erfolgskurs

Anzeige / Werbung

Entwicklung und Vermarktung der firmeneigenen Technologien von Parkway rückt zunehmend in den Fokus.

Das auf Industrieabwässer spezialisierte australische Cleantech-Unternehmen Parkway Corporate (ASX: PWN: FRA: 4IP) steuert operativ und strategisch weiter auf Erfolgskurs. In seinem soeben veröffentlichen Quartalsbericht zum 30. September 2023 meldet Parkway erneut starke vierteljährliche Umsätze von 1,29 Mio. $, verbunden mit vierteljährlichen Bareinnahmen auf Rekordwert (1,56 Mio. $). Außerdem hat das Unternehmen im August eine erfolgreiche Platzierung in Höhe von 4 Mio. $ abgeschlossen, was wichtige Investitionen in Technologie, Anlagen und Ausrüstung ermöglicht. Zum 30. September 2023 verfügte das Unternehmen über Barreserven in Höhe von 4,91 Millionen Dollar.

Auftraggeber der Machbarkeitsstudie will Großprojekt weiter vorantreiben

Über das "Brot-und-Butter-Geschäft" hinaus rückt die Entwicklung und Vermarktung der firmeneigenen Technologien zunehmend in den Fokus. Parkway meldet im Zusammenhang mit seiner kürzlich abgeschlossenen Machbarkeitsstudie für die Behandlung von CSG-Sole-Abfälle "aktive Fortschritte bei der Umsetzung seines Großprojekts in Queensland". Der Auftragsgeber, ein weltweit führendes Energieunternehmen, habe vor kurzem eine Anfrage an Parkway gerichtet, um das im Rahmen der Machbarkeitsstudie evaluierte Projekt weiter voranzutreiben. Die "Gespräche verlaufen positiv", heißt es. Parkway sei von dem Auftraggeber darauf hingewiesen worden, dass die nächste Phase im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses abläuft. Es wird also kein neuer Vertrag gebraucht. Parkway ist außerdem zuversichtlich, dass seine Lösung von den zuständigen Behörden in Queensland als beste verfügbare Technologie (BAT) eingestuft wird und eine komplette Lösung für die gesamte Branche bieten kann.

MOU mit Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien in Kürze erwartet

Cleantech-Start-Up Parkway operativ und strategisch weiter auf Erfolgskurs

