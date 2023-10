London (www.anleihencheck.de) - Der Sekundärmarkt für festverzinsliche Wertpapiere bietet langfristig orientierten Anlegern Chancen durch eine konträre Anlagestrategie, die von den Zinssenkungen der Federal Reserve beeinflusst wird, so die Experten von eToro.Am Anleihemarkt sei es zu einer beispiellosen Verkaufswelle gekommen. Der Terminkontrakt für zehnjährige US-Anleihen (T-Note-Future) habe seit März 2022 kontinuierlich an Wert verloren, mit Verlusten von bis zu 25 Prozent. Erst vor zwei Wochen sei die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit 2007 auf über 5 Prozent angestiegen und die Finanzmärkte in großes Erstaunen versetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...