Linz (www.anleihencheck.de) - Entgegen den Erwartungen lag die britische Inflationsrate für den Monat September bei 6,7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Preistreibend habe der Anstieg der Treibstoffpreise gewirkt. Damit liege die Teuerungsrate auf identem Niveau wie im Vormonat und sei somit nach wie vor weit entfernt vom angestrebten 2% Ziel der Bank of England (BoE). Um das Ziel zu erreichen, habe die britische Notenbank seit Dezember 2021 in Summe 14-mal den Leitzins auf zuletzt 5,25% erhöht. ...

