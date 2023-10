Der Euro ist am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0563 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0541 Dollar festgesetzt.EUR/USD kletterte vor dem Wochenende in Richtung 1,0600, verlor jedoch sein Aufwärtsmomentum und schloss am Freitag praktisch unverändert. Zu ...

