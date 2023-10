Das Eskalationspotenzial in Nahost lastet weiter auf den Börsen. Unabhängig davon spricht einiges für eine Erholung, etwa die Bewertung und auch technische Indikatoren.30. Oktober 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach einer Beruhigung im Nahen Osten sieht es immer noch nicht aus. "Die Vorstöße der israelischen Bodentruppen in den Gaza-Streifen könnten zu einer Instabilität in der Krisenregion führen. Aus diesem Grund bleiben die Anleger dem Geschehen an den weltweiten Börsen weiterhin fern", erklärt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...