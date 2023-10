Die niiio finance group AG ("niiio") gab bekannt, dass eine Mehrheit ihrer Investoren eine Investoren- und Aktionärsvereinbarung mit der Neptune TopCo GmbH, einer indirekt von Pollen Street Capital Limited gehaltenen Beteiligungsgesellschaft, abgeschlossen hat. Mehr als 68% der ausstehenden Aktien sind Teil dieser Vereinbarung, darunter auch die Deutsche Tech Ventures GmbH. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Aktionäre ihre niiio-Aktien in Neptune-Aktien umtauschen und somit indirekt an niiio beteiligt bleiben. Dieser strategische Schritt dient der Finanzierung von Akquisitionen, von denen sich bereits vier in der Endverhandlungsphase befinden, sowie der wirtschaftlichen Weiterentwicklung des Unternehmens. Die Transaktion kann dazu führen, dass niiio von der Börse genommen wird. Darüber hinaus könnten externe Investoren aufgrund der Kontrolle von Neptune/Pollens über niiio mit Unsicherheiten in Bezug auf ihre Beteiligungen konfrontiert werden. Während die Partnerschaft für niiio von strategischem Nutzen ist, bleiben die Auswirkungen auf externe Investoren unklar, weshalb AlsterResearch die Aktie von KAUFEN auf HALTEN mit einem neuen Kursziel von EUR 0,50 (alt EUR 1,20) herabgestuft hat. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG.





