WOLFSBURG (IT-Times) - Der Automobilkonzern Volkswagen forciert seine New Energy Vehicles (NEV) - Strategie und will ab dem nächsten Jahr in Norwegen nur noch Elektroautos anbietetn. Die Volkswagen (VW) AG (ISIN: DE0007664039) will in Norwegen ab 2024 nur noch Elektroautos verkaufen. Das skandinavische...

Den vollständigen Artikel lesen ...