© Foto: picture alliance/dpa | Miguel A. Paez



Nach dem massiven Einbruch des Aktienkurses bei Siemens Energy verzeichnen die Titel zu Wochenbeginn ein starkes Kursplus. Was die Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden Joe Kaeser dabei für eine Rolle spielen.Joe Kaeser äußerte in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag: "Wenn man als Anleger 'Staatshilfe' liest, dann ist Panik vorprogrammiert. Insbesondere in einem ohnehin schon hoch nervösen Markt." Er klärte auf, dass es in den Verhandlungen mit der Bundesregierung in erster Linie um Bürgschaften gehe, die entscheidend für das zukünftige Wachstum von Siemens Energy seien. "Das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat", so Kaeser. Er gestand jedoch auch, dass der …