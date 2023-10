Das Rennen endete in einem ziemlichen Crash - und zwar für beide Seiten: Dabei lagen die Aktienkurse von Guillemot und Endor an der Startlinie Anfang Januar 2023 nicht nur optisch ungefähr auf Augenhöhe, sondern bewegten sich damals auch in Sachen Börsenwert mit 184 Mio. Euro (Guillemot) bzw. 197 Mio. Euro (Endor) relativ dicht beieinander. Zu ... The post Guillemot: Zurück Richtung signifikantem Wachstum appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...