30 Prozent mehr Reichweite, schnellere Ladegeschwindigkeit und 50 Prozent niedrigere Produktionskosten: Diese Fortschritte verspricht sich BMW von seiner nächsten Generation Batteriezellen, die ab 2025 in der Neuen Klasse zum Einsatz kommen sollen. Jüngst erzielten die Münchner den nächsten Meilenstein auf dem Weg dorthin.Konkret startete BMW-Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic am Donnerstag die Musterproduktion der Batteriezellen. In der Fabrik in Parsdorf nahe München wird die industrielle Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...