HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia angesichts der Veräußerung eines Portfolios in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Es handele sich dabei zwar nur um eine relativ kleine Transaktion, die jedoch zeige, dass es nach wie vor viele Käufer für die Wohnungen von Vonovia gebe, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 08:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

