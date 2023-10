MEGA Chance Canada Nickel!: Top-Nickel-Aktie dank positiver bankfähiger Machbarkeitsstudie vor Kurssprung!?

Anzeige / Werbung

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities reagierte umgehend auf die bankenfähige Machbarkeitsstudie und gab der Aktie ein neues Kursziel von 3,60$!

Liebe Leserinnen und Leser,

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) hat Mitte des Monats die Ergebnisse der positiven bankfähigen Machbarkeitsstudie für sein innovatives und zu 100 % unternehmenseigenes Nickelsulfidprojekt Crawford bekannt gegeben.

Für Anleger, die sich für den Nickelmarkt interessieren, sollte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) spätestens jetzt interessant werden! Warum sagt Ihnen Jochen Staiger von Rohstoff TV im nachfolgenden Video:

Das Crawford-Projekt in Timmins, Ontario, Kanada, ist das zweitgrößte Nickelvorkommen der Welt

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, kommentierte die positive, bankenfähige Machbarkeitsstudie wie folgt:

"Diese bankfähige Machbarkeitsstudie ist ein bedeutender Meilenstein für Crawford und ein großer Schritt nach vorn, um den Wert unseres Timmins Nickel District und sein Potenzial zur Verankerung eines Zero Carbon Industrial Cluster in der Region Timmins-Cochrane zu demonstrieren. Crawford ist bereit, durch die groß angelegte Produktion von kritischen Mineralien, einschließlich Nickel und Kobalt, eine führende Rolle bei der Energiewende einzunehmen und wird voraussichtlich der einzige nordamerikanische Produzent von Chrom werden, während es gleichzeitig die Klimaziele Kanadas durch die Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff im industriellen Maßstab unterstützt. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diesen Meilenstein in sehr kurzer Zeit erreicht hat. Noch vor vier Jahren hatte Crawford nur fünf Bohrlöcher. Heute sind wir der Meinung, dass es sich um ein Weltklasseprojekt mit einer enormen Dynamik handelt. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf unsere nächsten Meilensteine, nämlich den Erhalt von Genehmigungen, die Entwicklung eines Finanzierungspakets und die Entscheidung über die Produktion bis Mitte 2025, mit dem Ziel der ersten Produktion bis Ende 2027."

Die Highlights der bankfähige Machbarkeitsstudie für Crawford

Crawford wird ein konventioneller Tagebau-/Mühlenbetrieb sein, der in zwei Phasen errichtet wird.

Die erste Phase, die 1,9 Mrd. $ kosten wird, wird einen Mühlendurchsatz von 60 tpd haben.

Die zweite Phase, deren Inbetriebnahme für das vierte Jahr nach 24 Monaten Bauzeit geplant ist, , wird den Mühlendurchsatz auf 120 tpd verdoppeln und 1,6 Mrd. $ kosten. Die dritte Phase erfolgt, nachdem die Gruben im Jahr 30 erschöpft sind und der Mühlendurchsatz von 120 tpd aus auf Halde gelagertem minderwertigem Erz erreicht wird.

Robuste Wirtschaft

Nettogegenwartswert nach Steuern von 2,5 Mrd. USD 8% und IRR von 17,1 %; Erhöhung auf 2,6 Mrd. USD 8% und IRR von 18,3 % mit prognostizierten Steuergutschriften für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung

Große anfängliche Mineralreserve, die durch eine wesentlich größere Mineralressource verankert ist

Nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,8 Millionen Tonnen Nickel aus 1,7 Milliarden Tonnen Erz mit einem Nickelgehalt von 0,22 % machen Crawford zur weltweit 2. größten Nickelreserve.

Die Reserven sind in einer gemessenen und angezeigten Ressource enthalten, die um 74 % (im Vergleich zur Ressourcenschätzung von 2022) auf 6,0 Millionen Tonnen gestiegen ist. Mit zusätzlichen abgeleiteten Mineralressourcen von 3,7 Millionen Tonnen Nickel ist Crawford die weltweit 2. größte Nickelressource.

Jährliche durchschnittliche Nickelproduktion von 83 Millionen Pfund (38k Tonnen) über eine Lebensdauer von 41 Jahren , mit einer Produktion von 48 ktpa Nickel , 0,8 ktpa Kobalt, 13 koz Palladium und Platin , 1,6 Mtpa Eisen und 76 ktpa Chrom über einen 27-jährigen Spitzenzeitraum

Die Netto-C1-Cash-Kosten für die gesamte Lebensdauer der Mine von $ 0,39/lb Nickel (auf Nebenproduktbasis) platzieren Crawford im ersten Quartal der Kostenkurve3. Die Netto-AISC-Kosten auf Nebenproduktbasis liegen bei 1,21 $/lb Nickel.

Die prognostizierten Einnahmen belaufen sich auf mehr als 48 Mrd. USD, d. h. mehr als 1 Mrd. USD pro Jahr während der Projektlaufzeit.

Erhebliche Gewinne und freier Cashflow

Prognostiziertes jährliches EBITDA von 810 Mio. $ und FCF von 540 Mio. $ in der Spitzenzeit, jährliches EBITDA von 667 Mio. $ und FCF von 431 Mio. $ während der Projektlaufzeit

Detailliertere Informationen zur Jahresproduktion und zu den Kosten finden Sie unter dem folgenden Link

Werfen wir nun einen Blick auf das Objekt der Begierde:

Das Nickelprojekt Crawford nördlich von Timmins, Ontario

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) erwarb das Projekt im November 2019 vom Mineralexplorationsunternehmen Noble Mineral Exploration.

Das Projekt Crawford umfasst eine der größten unerschlossenen Nickelsulfid-Ressourcen der Welt. Genauer gesagt ist das Crawford-Projekt voraussichtlich eines den fünf größten Nickelsulfidbetrieben der Welt und wird zukünftig Nickel an Hersteller von Edelstahl- und Elektrofahrzeugbatterien liefern.

Der Prozess würde den Tagebau an einem Standort 42 Kilometer nördlich von Timmins im Timmins-Cochrane Mining Camp im Nordosten von Ontario beinhalten.

Die Infrastruktur umfasst eine Verarbeitungsanlage sowie ein Strom- und Transportsystem. Das Crawford-Projekt ist über den Provincial Highway 655 zugänglich. Ein 13,2 Kilometer langer Abschnitt des Highways muss neu ausgerichtet werden, wenn er über die Grubenhülle führt.

Für das Projekt soll ein 20 Kilometer langer Gleisanschluss entwickelt werden, der die Verarbeitungsanlage versorgt. Der Gleisanschluss wird an die Gleislinie von Glencore Kidd Operations angeschlossen.

Der Strom für die Phasen eins und zwei des Projekts wird über eine 2,5 Kilometer lange Freileitung bezogen, die mit den bestehenden H6T- und H7T-Übertragungsleitungen des Provinzversorgers Hydro One verbunden ist.

In Phase drei wird eine neue 38 Kilometer lange 230-Kilovolt-Freileitung gebaut, die an eine bestehende Übertragungsleitung in Timmins angeschlossen wird. Die Leitung wird an eine neue 120-Kilovolt-Umspannstation und sechs Haupttransformatoren angeschlossen, die in der Nähe der Verarbeitungsanlage installiert werden.

Oberflächenwasserspeicher am Absetzbecken und Grundwasserbrunnen liefern Frisch- und Ergänzungswasser. Das aus dem Abraumlager aufbereitete Wasser wird verwendet, um einen beträchtlichen Teil des Wasserbedarfs für den Betrieb der Mine zu decken.

Im Jahr 2020 wurde von Canada Nickel mit Mattagami First Nation und Matachewan First Nation eine Absichtserklärung bezüglich der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt unterzeichnet.

Das Minenplandesign von Crawford sieht den Abbau von 2.794 Megatonnen Erz während der Lebensdauer der Mine vor, einschließlich zwei Jahre Vorabraum vor der Inbetriebnahme der Verarbeitungsanlage.

Die Prozessanlage für das Projekt wird in drei Phasen entwickelt. Phase eins der Entwicklung umfasst eine Verarbeitungskapazität von 42.500 Tonnen pro Tag, die in Phase zwei auf 85.000 Tonnen pro Tag erhöht wird. Phase drei wird eine sekundäre Zerkleinerung, eine dritte Kugelmühle und weitere nachgelagerte Kapazitäten hinzufügen, um die Verarbeitungskapazität auf 120.000 Tonnen pro Tag zu erhöhen.

Die Bergbauflotte wird kleine Baggerbagger, 40-Tonnen-Sattelschlepper, mittelgroße Hochlöffelbagger, 90-Tonnen-Muldenkipper, 290-Tonnen-Muldenkipper und elektrisch angetriebene Hochlöffelbagger umfassen.

Red Cloud Securities sieht weiterhin viel Luft nach oben!

Timothy Lee Mining Analyst bei Red Cloud Securities reagierte umgehend auf die bankenfähige Machbarkeitsstudie und gab der Aktie von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit 3,60$ ein neues Kursziel:

Unter diesem Link können Sie sich die Analyse kostenfrei herunterladen

Mit einem Börsenwert von 112 Millionen Euro ist die Aktie nach Einschätzung des Analysten ein wahres Schnäppchen und gibt spekulativen Anlegern die Chance auf 200% Kursgewinn!

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Noch kaufen Sie sich die Firma lächerlich günstig ins Depot!

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) repräsentiert die nächste Generation von Nickel - angeführt von seinem rasch voranschreitenden Crawford Nickel Sulphide Projekt.

Bedenken Sie:

Noch kaufen Sie sich die Firma lächerlich günstig ins Depot!

Danach müssen Sie nur noch abwarten, bis der Geldregen einsetzt!

Verpassen Sie diese Chance nicht, denn so wird unter den Profis Geld verdient!

Sind Sie dieses Mal mit dabei?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.canadanickel.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Canada Nickel wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA13515Q1037