Nemetschek hat die detaillierten Ergebnisse für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Die Ergebnisse überraschten positiv in Bezug auf Umsatz und EBITDA, die um 4 % bzw. 13 % gesteigert werden konnten. Die gute operative Entwicklung im dritten Quartal aufgrund des stetigen Übergangs zu Subskriptions- und SaaS-Modellen, Nachholeffekte aus dem zweiten Quartal 2023 sowie Einmaleffekte aus stärker als geplanten Lizenzverkäufen in den Segmenten Planen und Bauen trugen zu dem höher als erwarteten Wachstum bei und verbesserten das EBITDA. Das Management hat seine kürzlich aktualisierte Prognose für 2023 bekräftigt. Da die Q3-Zahlen größtenteils von Einmaleffekten getrieben seien, sei es nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch verfrüht, von einer umfassenden, strukturellen Erholung in den Kundenindustrien von Nemetschek auszugehen. Der Bausektor leide nach wie vor unter verschiedenen Gegenwinden sowie der Kosteninflation, und das erwartete niedrige Wirtschaftswachstum dürfte die Nachfrage weiterhin einschränken. Die Experten halten an ihren kürzlich angepassten Schätzungen fest und stufen die Aktie weiterhin mit HOLD ein, bei einem unveränderten Kursziel von 61,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken