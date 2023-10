Die Kion Group meldete detaillierte Ergebnisse für das dritte Quartal, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Das Unternehmen verzeichnete ein gesundes Wachstum in seinem Geschäftsbereich Industrial Trucks & Services (ITS), während der Geschäftsbereich Supply Chain Solutions (SCS) einen Umsatzrückgang hinnehmen musste. Das bereinigte EBIT von Kion übertraf die Erwartungen zum Zeitpunkt der vorläufigen Zahlen um 17 %, was auf die überdurchschnittliche Leistung des ITS-Segments zurückzuführen ist, das von einer besseren Preisgestaltung, nachlassenden Bedenken hinsichtlich der Lieferkette und Agilitätsmaßnahmen profitierte. Das Management bestätigte seine kürzlich revidierte Prognose für 2023, wobei es seine Umsatzschätzung senkte, während es seine Prognose für das bereinigte EBIT, den FCF und die Kapitalrendite (ROCE) anhob, was vor allem auf einen positiveren Ausblick für ITS zurückzuführen ist. Insgesamt war die Leistung des Unternehmens im Jahr 2023 bisher positiv. Die einzige Sorge ist der schwache Auftragseingang im dritten Quartal, der zu einem Rückgang des Auftragsbestandes um 14% gegenüber dem Vorjahr führte. AlsterResearch hält an der Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von EUR 46,00 (alt: EUR 49,00) fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





