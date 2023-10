Das Warten scheint ein Ende zu haben - endlich kommt Bewegung in die Performance von Bitcoin und Co. Ob das jetzt der Startschuss in die so genannte Bullen-Rally beim Bitcoin war, ob doch noch ein Rücksetzer kommt, welche Rolle die Inflation bei Kryptowährungen spielt und welche Aussagen von Sam Bankman Fried im Zeugenstand auch die Richter aus der Fassung bringen, erfahren Sie in diesem Interview mit Oliver Michel von Tokentus. Hinweis auf Interessenkonflikte Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.