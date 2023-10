EQS-News: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Haier Smart Home veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2023: stetiges Umsatzwachstum - Überseegeschäft übertrifft Branche Umsatz von RMB 198,66 Mrd. (9M 2022: RMB 184,81 Mrd. (angepasst))

Casarte weiterhin Nr. 1 unter den Premium Marken

Upgrade auf A im MSCI ESG-Rating Qingdao / Shanghai / Hong Kong / Frankfurt, 30. Oktober 2023 - Haier Smart Home Co., Ltd. ("Haier Smart Home" oder "das Unternehmen", Börsenkürzel: D-Aktie 690D.DE, A-Aktie 600690.SH, H-Aktie 6690.HK) hat heute seine Zahlen für die ersten neun Monate für das Jahr 2023 veröffentlicht. Seit der zweiten Jahreshälfte 2023 hat Haier Smart Home mit seiner dreistufigen Markenstrategie weiter neue Wachstumsfelder erschlossen und die digitale Transformation beschleunigt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023, erreichte Haier Smart Home einen Umsatz von RMB 198,66 Mrd., was einer Steigerung von 7,5 % im Vergleich zur Vorjahresperiode entspricht. Das Umsatzwachstum im dritten Quartal betrug 6,1 % gegenüber der Vorjahresperiode. Der den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn belief sich auf RMB 13,15 Mrd., was einem Anstieg von 12,7 % in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr entspricht und 12,9 % im dritten Quartal gegenüber der Vorjahresperiode. Casarte bleibt Marktführer unter den Premiummarken Dank der Strategie von Haier Smart Home, den Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen, konnte das Unternehmen auch im dritten Quartal 2023 die Wachstumschancen auf dem Smart Home Markt erfolgreich nutzen und seinen Marktanteil in jeder Produktkategorie steigern. Die Marke Casarte wurde im dritten Quartal modernisiert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der Marke gestärkt und ihre Position als absoluter Marktführer im oberen Preissegment gesichert wurde. Die Marktanteile der hochpreisigen Produkte von Casarte haben in den ersten drei Quartalen des Berichtsjahres weiter zugenommen. Laut GfK China Market Monitor belegte die Marke Casarte in verschiedenen Kategorien den ersten Platz auf dem High-End-Markt, einschließlich eines Einzelhandelsumsatzanteils von 83,5 % auf dem Markt für Waschmaschinen über 10.000 RMB. Die Marktanteile von Kühlschränken und Waschmaschinen aller Haier Smart Home Marken wuchsen weiter deutlich an, wobei der Anteil der Kühlschränke um 45,4 % und der Anteil der Waschmaschinen um 46,7 % zunahm. Das Segment der intelligenten Gebäudetechnik (Smart Buildings) hat ebenfalls neue Wachstumsschwerpunkte erschlossen, wie die intelligente Gebäudesteuerung, die Wärmepumpenheizung und das industrielle Umfeld. Darüber hinaus hat der Anteil der Küchengeräte weiter zugenommen und rangiert unter den TOP 3 der Branche. Das Überseegeschäft entwickelt sich im Branchenvergleich weiterhin besser Haier Smart Home entwickelte seine Premium-Markenstrategie weiter und erzielte durch die Verbesserung des Markenimages und die Definition neuer Geschäftssegmente ein stetiges Wachstum. In Europa führte die Marke Haier neue hochwertige Design-Einbaugeräte ein und erzielte bei den Premiumprodukten eine Umsatzsteigerung von 35 %. Im Hinblick auf die Markenentwicklung hat Haier die Marke Candy aufgewertet und ein neues Markenimage gefördert: Das Unternehmen führte auf der IFA, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, eine neue Reihe von High-End-Produkten der Marke Candy ein, darunter den energieeffizienten intelligenten Kühlschrank Fresco der A-Klasse, den energieeffizienten Geschirrspüler Rapidò der A-Klasse und eine neue Reihe von intelligenten Backöfen. Darüber hinaus hat Haier Smart Home mit dem Bau des Ökoparks in Ägypten und der Produktionsstätte für Küchengeräte in Pakistan begonnen, die Nutzerinteraktion durch Kundenähe verstärkt und ist Partner des renommierten Roland-Garros-Turniers und der ATP-Tour geworden, um das Image und die Popularität der Marke zu stärken. Weitere Effizienzsteigerung durch fortlaufende digitale Transformation In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 hat Haier Smart Home seine digitale Transformation durch die Neuausrichtung von Zielen, Organisationen, Mechanismen und Prozessen weiter vertieft, die Kosten weiter gesenkt und die Effizienz verbessert. Die Kostenquote des Unternehmens wurde in den ersten drei Quartalen 2023 um 0,3 Prozentpunkte optimiert. Darüber hinaus sind Nachhaltigkeit und ESG-Themen für Haier nach wie vor von großer Bedeutung und bilden einen elementaren Baustein der Unternehmensstrategie. Seit 2020 wird die ESG-Performance von Haier von Morgan Stanley Capital International (MSCI) bewertet, und in diesem Jahr hat das Unternehmen ein Upgrade seines ESG-Ratings auf die höchste Stufe A in der einheimischen Industrie erhalten. SAN YI NIAO in über 340.000 chinesischen Haushalten im Einsatz Im Zeitalter des Internet of Things befindet sich die Smart-Home-Branche in einer Phase rasanter Entwicklung. In den vergangenen Jahren verzeichnete die Branche zweistellige Wachstumsraten. In diesem Zusammenhang hat Haier SAN YI NIAO (ehemals Three-Winged Bird), die exklusive Marke für Smart Home, die Gunst der Stunde genutzt, um die weitere Einführung in China zu beschleunigen. Haier hat seine Fähigkeit, maßgeschneiderte Smart-Home-Lösungen aus einer Hand anzubieten, weiter verbessert und die Verbreitung des Smart Lifestyle weiter vorangetrieben. Durch die modernisierten digitalen Stores ermöglicht SAN YI NIAO den Nutzern, intelligente Designs zu Hause zu erleben und anzupassen, und in Echtzeit rund um die Uhr zu interagieren. Mit der vollständigen Integration der KI-generierten Content-Technologie in das Design-Tool "Nesting Design Platform 2.0" wurde die Fähigkeit von SAN YI NIAO zur Anpassung des Smart Home weiter verbessert. Unabhängig davon, ob das ganze Haus oder ein Teil davon erneuert wird, können die Nutzer sofort das tatsächliche Bild der Simulationseffekte durch das 3D-VR-Modell des Raums sehen. 2023 ist der 30. Jahrestag der Börsennotierung der A-Aktien von Haier Smart Home. Rückblickend auf die ersten neun Monate des Jahres 2023 hat Haier Smart Home die Umsetzung seiner globalen Smart-Home-Strategie mit seiner fortlaufenden digitalen Transformation beschleunigt und sieht einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft positiv entgegen. Der Q3-Bericht zum 30. September 2023 ist online verfügbar unter https://smart-home.haier.com/en/ . IR Kontak:

Haier Smart Home Hong Kong

T: +852 2169 0000

Email: ir@haier.hk Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Sven Pauly

pi@crossalliance.de

T: +49 (0) 89 1250903 35 Über Haier Smart Home Co., Ltd.: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Anfertigung. Haier Smart Home Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleine Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Candy, AQUA und Fisher & Paykel. Haier Smart Home Co., Ltd. hat die Smart Home Experiential Cloud eingeführt, die Haushalte, Benutzer, Unternehmen und Ökosystempartner miteinander verbindet, welche die Integration von Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren.



