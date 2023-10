Der Bitcoin steigt dank Freigabe-Fantasie in den USA stark an. Auch die legendäre Berliner "Bitcoin WG" ist noch investiert. Wir haben mehrere der Bitcoin-Pioniere kontaktiert. Das sagen uns die Bitcoin-Enthusiasten zum neuen Kursanstieg. Die Vision ist klar: Die digitale Welt von morgen und Roboterautos ermöglichen per Blockchain und Künstliche Intelligenz eine regelrechte "Innovations-Explosion." Droht dennoch ein Crash wie nach dem damaligen NFT-Hype oder ist das "digitale Gold" die Zukunft bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...