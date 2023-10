Jochen Siegert ist Mitglied der EZB-Marktberatungsgruppe für die Entwicklung des digitalen Euro. Im Interview mit €uro am Sonntag hat Siegert ausgepackt. €uro am Sonntag: Beim digitalen Euro ist die erste Redaktion oft: Haben wir doch schon, schließlich bezahlen wir sehr viel digital. Das stimmt so allerdings nicht. Wo genau liegen die Unterschiede? Jochen Siegert: Der erste Punkt ist, es handelt sich nicht um Giralgeld, sondern Zentralbankgeld. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...