Anfang 2024 wird die Policen Direkt Maklergruppe den Versicherungsdienst Marquez + Ehmig GmbH Versicherungsmakler mit Sitz in Mühlheim am Main übernehmen. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz in der Rhein-Main Region aus. Die Marquez + Ehmig GmbH ist auf die Betreuung von Gewerbekunden spezialisiert. Der Versicherungsmakler bietet Sonderkonzepte im Bereich des Gastronomie-Franchisings und Lösungen für mittelgroße Flughäfen.Team und Standort bleiben erhaltenDas fünfköpfige Team von Marquez + ...

