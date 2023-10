Der Kranhersteller Palfinger verzeichnet in den ersten drei Quartalen 2023 einen Umsatz von 1.798,9 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 1.580,9 Mio. Euro). Das EBIT stieg auf 165,0 Mio. Euro (von 112,5 Mio. Euro), das Konzernergebnis liegt bei 90,9 Mio. Euro (vs. 53,1 Mio. Euro) und laut Palfinger "resultierend aus einem sehr guten Produktmix und der vollen Wirksamkeit der implementierten Preiserhöhunge" auf einem absoluten Rekordwert. Die Reduktion der Kosten für Frachten und Materialien begann im 3. Quartal ebenso zu wirken, so das Unternehmen. Für das Jahr 2024 wird "ein höchst herausforderndes Wirtschaftsumfeld prognostiziert, man bereite sich heute schon darauf vor, so das Unternehmen. Nordamerika bleibt einer der wichtigsten Wachstumstreiber. Potenzial für ...

