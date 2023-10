Das Team Electric Speedboat der Princeton University hat nach eigenen Angaben den Geschwindigkeitsweltrekord für elektrisch angetriebene Boote gebrochen. Auf dem Lake Townsend in North Carolina wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 114 Meilen pro Stunde (183 km/h) erreicht. An dem Elektro-Speedboat hat ein Team aus über 30 Studierenden und Absolventen der Princeton University in New Jersey gearbeitet. Der Elektroantrieb leistet 147 kW und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...