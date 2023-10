Im Rahmen des ESG Rankings 2023 analysierte PwC Österreich die ESG-Performance der 155 umsatzstärksten Unternehmen des Landes. Unter den untersuchten 155 Unternehmen befinden sich 50 börsennotierte. Diese liegen im Schnitt mit einer Performance von 44 Prozent mehr als doppelt so hoch als die der nicht-börsennotierten (18 Prozent). Das Ergebnis verdeutlicht laut PwC die Wirksamkeit der Regulatorik zu Nachhaltigkeitsreporting und -management. In ihren Branchen führend sind RBI, Wienerberger, Rosenbauer, OMV, Ottakringer, Mondi, Lenzing, Zumtobel, Post, Novomatic. ams Osram hat eine Sale & Lease Back Transaktion über das Haupt- und Nebengebäude des neu errichteten 8-Zoll-Halbleiterwerks in Kulim mit einem Bruttoerlös von bis rund 400 Mio. Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...