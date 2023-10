In zwei Tagen kommt die Fed zu ihrem nächsten Meeting zusammen. Welche Worte wird Jerome Powell dieses Mal wählen? Stimmt der Notenbank-Chef den Markt auf noch eine Zinsanhebung ein? Damit würde die Fed die Anleger auf dem falschen Fuß erwischen. Am Montag gehen die Bullen ins Risiko - die Kurse steigen.Laut Fed-Watchtool von CME erwarten 98 Prozent, dass die Fed den Leitzins am Mittwoch unverändert bei 5,25 bis 5,5 Prozent lassen wird. Für die Dezember-Sitzung rechnen 74 Prozent mit keiner Zinserhöhung. ...

