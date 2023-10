Am 31. Oktober enthüllen Samsung, BBVA und BP ihre Q3-Ergebnisse, während die Bank of Japan die Zinspolitik vorstellt. Weltweit warten wir gespannt auf Wirtschaftsdaten, darunter die Arbeitslosenquote in Japan sowie Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. In den USA werden Berichte zu Beschäftigungskosten, Hauspreisen, dem Chicago PMI und dem Verbrauchervertrauen erwartet. TERMINE UNTERNEHMEN02:00 KOR: Samsung, Q3-Zahlen06:00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...