Der Aachener E-Auto-Hersteller Next.e.GO Mobile will auch in den USA eine Mikrofabrik für die Produktion seiner Stromer bauen. Damit wolle Next.e.GO Mobile von den Subventionen des U.S. Inflation Reduction Act profitieren. Das sagte e.Go-CEO Ali Vezvaei im Rahmen des kürzlich vollzogenen Börsengangs in den USA. Einen konkreten Zeitplan für das US-Werk nannte er noch nicht. Dafür gab Vezvaei an, dass der Bau einer solchen Mikrofabrik rund 60 Millionen ...

