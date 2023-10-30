FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGEX THERAPEUTI. DL0,0001 0X4 US00848H1086
AB/FROM ONWARDS 30.10.2023 15:41 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGEX THERAPEUTI. DL0,0001 0X4 US00848H1086
AB/FROM ONWARDS 30.10.2023 15:41 CET