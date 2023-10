Bonn (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien stehen der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe, die Erwartungen für den Verbraucherpreisindex über ein Jahr und die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) im Fokus, so die Analysten von Postbank Research.Der EMI für das verarbeitende Gewerbe dürfte mit 45 im Oktober rückläufig bleiben, da sich die Produktionsleistung, die Ausfuhren und die Beschäftigung weiterhin zögerlich entwickeln und die Rezessionsrisiken bestehen bleiben würden. Die Inflationserwartungen dürften im Oktober angesichts rückläufiger Lebensmittelpreise, die im Monatsvergleich erstmals seit zwei Jahren gesunken seien, weiter nachlassen. Angesichts des Rückgangs der Inflationserwartungen dürfte die Bank of England die Leitzinsen nach 14 Zinsschritten und einer Pause im September bei 5,25% halten. ...

