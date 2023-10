Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Highlights der vergangenen Börsenwoche waren die neuen Konjunkturdaten aus Deutschland und die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), so die Analysten der DekaBank.Das am Mittwoch veröffentlichte ifo Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft habe zwar positiv überrascht, die Stimmungswerte lägen jedoch auf niedrigem Niveau. Die Unternehmen würden auf bessere Zeiten im kommenden Jahr mit niedriger Inflation und der Aussicht auf sinkende Zinsen hoffen. Die Erwartung auf eine Erholung der Konjunktur im kommenden Jahr sei plausibel, da sich die Lohnsteigerungen langsam wieder in höherer Nachfrage durch die privaten Haushalte bemerkbar machen sollten. ...

