LifeScore Music und Audi Business Innovation, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Audi AG, einem der weltweit führenden Hersteller von Premium-Automobilen,haben eine Partnerschaft angekündigt, um die Zeit der Audi-Kunden im Auto wertvoller zu machen.

Audi Business Innovation unterstützt Audi beim Aufbau eines kundenzentrierten digitalen Ökosystems rund um das Auto. LifeScore Music prägt diesen Ansatz mit seinen eindringlichen Musikerlebnissen, die das tägliche Leben bereichern und den Zuhörern Freude bereiten.

"LifeScore Music ist die perfekte Ergänzung, um ein erstklassiges Klangerlebnis im Auto zu bietensagteJessica Smetana, Head of Digital Services-Health Wellbeing bei Audi Business Innovation. "Wir freuen uns, einen großartigen Partner gefunden zu haben, der uns unserem Ziel, Mobilität vom Fahren zum Erleben zu machen, einen Schritt näher bringt."

"Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit Audi Business Innovation, die uns neue Möglichkeiten für eine nahtlose Lifestyle-Reise vor, während oder nach der Fahrt eröffnet", fügt Sigrid Sheie, Sales Director von LifeScore, hinzu. "Es ist bekannt, dass Musik eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden spielt."

Diese Zusammenarbeit hat ihr Debüt auf dem deutschen Markt und befindet sich noch in der Entwicklung. Die Zusammenarbeit ist der jüngste Schritt in den Bemühungen von LifeScore, von Künstlern inspirierte, mitreißende Musik anzubieten, die speziell für das Wohlbefinden der Hörer entwickelt wurde.

Über Audi Business Innovation

Die Audi Business Innovation GmbH wurde 2013 von der Audi AG als hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Mobilität zu gestalten und innovative Konzepte, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und an der Schnittstelle von Technologie, digitalen Geschäftsmodellen und Mobilität zu arbeiten. Darüber hinaus arbeitet die Audi Business Innovation GmbH in verschiedenen Formen mit externen Partnern in den Bereichen Mobilität und Digitalisierung zusammen und erweitert das Leistungsportfolio der Audi AG um digitale Services.

Über LifeScore Music

LifeScore ist die generative Musikplattform, die KI zum Nutzen der Künstler einsetzt. Wir arbeiten mit Künstlern und Unternehmen zusammen, um die nächste Generation von Musikerlebnissen zu schaffen: Musik, die auf Sie hört.

Wir beginnen mit dem Rohmaterial für unsere Musik, das in weltbekannten Studios aufgenommen wurde, sowie mit Master-Aufnahmen, die uns von Künstlern zur Verfügung gestellt werden. Unter der Leitung unseres Teams von Weltklasse-Komponisten werden diese Aufnahmen durch unsere patentierte Technologie umgewandelt, um Remixe und Variationen in neuen musikalischen Themen zu erzeugen oder Aktivitäten wie Schlaf, Energie, Entspannung und Konzentration zu unterstützen.

Zu den Investoren von LifeScore gehören die Warner Music Group, Octopus Ventures und IDEO.

Contacts:

Kontakt LifeScore

Alec Morrissey

pr@lifescoremusic.com

Kontakt Audi Business Innovation

Kathrin Pfennig

kathrin.pfennig@audi.de