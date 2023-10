Die Anleger stürzen sich am Montag auf Aktien von Jinko Solar - in der Spitze klettert der Titel des Solarmodulherstellers um 20 Prozent. Es ist der höchste Tageskursgewinn seit Februar 2022. Grund für die Rally ist eine starke Bilanz für das dritte Quartal. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal fällt positiv aus.Jinko hat im dritten Quartal den Umsatz um 59 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar gesteigert. Die Analysten hatten mit Erlösen in Höhe von 4,2 Milliarden Dollar gerechnet. Die Bruttomarge ...

