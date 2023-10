DJ MÄRKTE USA/Wall Street fester - Keine Eskalation in Nahost

NEW YORK (Dow Jones)--Dank einer bislang ausgebliebenen Eskalation im Nahost-Konflikt geht es an der Wall Street am Montagmittag (Ortszeit) kräftig nach oben. der Dow-Jones-Index verbessert sich um 1,1 Prozent auf 32.767 Punkte. Der S&P-500 klettert um 0,7 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,9 Prozent nach oben. Trotz des offensichtlichen Beginns der israelischen Bodenoffensive im Gazastreifen ist es bei Drohgebärden anderer Staaten der Region geblieben, eine Ausweitung des Krieges ist bislang nicht zu beobachten.

"Es ist wahrscheinlich, dass einige der Risiken bereits eingepreist sind, aber vielleicht besteht auch der Eindruck, dass Israel seine militärischen Ziele etwas vorsichtiger verfolgt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines größeren regionalen Konflikts sinkt", so Raffi Boyadjian, Investment Analyst bei XM.

Trotz der israelischen Operationen im Gaza-Streifen ist bisher ein neuer Ölpreisschock ausgeblieben, die Erdölpreise sinken sogar. Im aktuellen Umfeld sind das positive Nachrichten, die die Aktienmärkte stützen. Nachdem wichtige Indizes der Wall Street in den Korrekturmodus gewechselt sind, werten Händler die aktuell positive Stimmung angesichts der anstehenden Ereignisse durchaus als leicht überraschendes Signal. Denn am Mittwoch und Freitag stehen mit der Zinsentscheidung der Fed und dann dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober wichtige Weichenstellungen an, die tendenziell eher zur Zurückhaltung mahnen.

Risikoaversion sinkt

Der Dollar gibt derweil nach, der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Im Handel ist von einer gestiegenen Risikoneigung die Rede. Diese belastet auch den vermeintlich sicheren Rentenhafen, die Renditen steigen somit. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 5,5 Basispunkte auf 4,89 Prozent.

Abzulesen ist die Hoffnung auf ein Ausbleiben eines Flächenbrandes im Nahen Osten auch an den fallenden Erdölpreisen. Für Brent und WTI geht es um bis zu 3,4 Prozent nach unten. Sollten weitere Staaten der Region in den Krieg hineingezogen werden, könnte sich das Angebot massiv verringern und die Preise treiben, heißt es. Immerhin stünden dann 20 Millionen Fass täglich direkt oder indirekt auf der Kippe, so Stimmen aus dem Handel.

Der Goldpreis behauptet sich über der wichtigen Marke von 2.000 Dollar, gibt allerdings nach zuletzt drei Handelstagen mit Aufschlägen leicht nach.

McDonald's überzeugt

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf die US-Schnellrestaurentkette die Erwartungen der Analysten. Der Kurs legt um 2,0 Prozent zu.

General Motors verlieren 0,4 Prozent. Der Auto-Hersteller hat nach Ford und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis ebenfalls ein neues vorläufiges Abkommen über einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) erzielt, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen. Die UAW plant nach Aussage der Informanten die vorläufige Vereinbarung am Montag bekannt zu geben.

ON Semiconductor brechen um 18,3 Prozent ein. Höhere Gewinne stehen einem leicht gesunkenen Umsatz gegenüber. Das Unternehmen spricht aber von einem schwachen Markt und stellt einen Ausblick auf das vierte Quartal unter Markterwartung in Aussicht. Unter den weiteren Nebenwerten springen Intuitive Machines um 7,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat für den 12. Januar einen Flug zum Mond in Koordination mit Spacex angesetzt. Die Mission ist Teil einer Nasa-Initiative.

Eine Medikamentenzulassung katapultiert Coherus Biosciences um 12,5 Prozent nach oben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat ein Mittel des Unternehmens zur Behandlung von Nasenrachenkrebs in Kombination mit einer Chemotherapie zugelassen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.766,77 +1,1% 349,18 -1,2% S&P-500 4.148,12 +0,7% 30,75 +8,0% Nasdaq-Comp. 12.754,92 +0,9% 111,91 +21,9% Nasdaq-100 14.296,06 +0,8% 115,64 +30,7% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,05 +2,9 5,03 63,4 5 Jahre 4,81 +3,5 4,78 81,5 7 Jahre 4,89 +4,8 4,85 92,4 10 Jahre 4,89 +5,5 4,84 101,4 30 Jahre 5,06 +3,6 5,02 108,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:24 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0620 +0,6% 1,0565 1,0589 -0,8% EUR/JPY 158,13 +0,0% 157,88 158,42 +12,7% EUR/CHF 0,9572 +0,4% 0,9533 0,9556 -3,3% EUR/GBP 0,8732 +0,2% 0,8712 0,8718 -1,3% USD/JPY 148,90 -0,5% 149,44 149,62 +13,6% GBP/USD 1,2161 +0,4% 1,2127 1,2146 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,3248 -0,1% 7,3279 7,3269 +5,7% Bitcoin BTC/USD 34.670,23 -0,2% 34.200,74 33.922,40 +108,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,63 85,54 -3,4% -2,91 +6,9% Brent/ICE 87,86 90,48 -2,9% -2,62 +7,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,5 51,00 -1,0% -0,50 -43,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.998,62 2.001,14 -0,1% -2,53 +9,6% Silber (Spot) 23,27 23,06 +0,9% +0,21 -2,9% Platin (Spot) 930,10 902,78 +3,0% +27,33 -12,9% Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,6% +0,02 -3,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

