Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan plant, ihre geldpolitische Entscheidung während der nächsten Asien-Pazifik-Sitzung bekannt zu geben, so die Experten von XTB.Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest, aber die Ankündigung erfolge in der Regel gegen 4:00 Uhr deutscher Zeit. Es werde nicht erwartet, dass die Bank den Zinssatz ändere, aber das bedeute nicht, dass sie keine anderen Maßnahmen ergreifen werde. ...

