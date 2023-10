DJ Aktien Schweiz fester - Clariant legen nach Zahlen zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Handelstagen mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag mit einem Plus geschlossen. Teilnehmer verwiesen zur Begründung vor allem auf die ausgebliebene Eskalation im Nahen Osten. Trotz der Ausweitung der israelischen Bodenoffensive am Wochenende ist zudem bisher ein neuer Preisschock beim Ölpreis ausgeblieben. Die Notierungen für WTI und Brent gaben zu Wochenbeginn sogar deutlich nach.

Zudem herrschte leichte Zurückhaltung, da mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sowie dem US-Arbeitsmarktbericht für Oktober am Freitag im Wochenverlauf wichtige Termine auf der Agenda stehen.

Der SMI verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 10.382 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schloss die Sika-Aktie. Umgesetzt wurden 13,81 (zuvor: 16,17) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten standen Clariant mit den Zahlen für das dritte Quartal im Fokus. Über den Erwartungen lag laut Marktteilnehmern der operative Gewinn. Das EBITDA habe mit 164 Millionen Franken die Schätzungen von durchschnittlich 150 Millionen Franken um 9 Prozent übertroffen. Den Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt. Clariant will zudem Lucas Meyer für 720 Millionen Franken übernehmen. Die Analysten von Jefferies halten die Übernahme für strategisch sinnvoll. Für die Clariant-Aktie ging es um 2,4 Prozent nach oben.

Die Novartis-Aktie gewann 1,0 Prozent. Der Pharmakonzern wird im nächsten Jahr einen Antrag auf eine mögliche beschleunigte Zulassung von Atrasentan in den USA einreichen, nachdem eine klinische Phase-3-Studie mit dem Medikament den primären Endpunkt erreicht hat. Wie der Konzern mitteilte, zeigte die Studie bei Patienten mit der Nierenerkrankung IgA-Nephropathie eine signifikante Reduktion von Proteinurie, einer erhöhten Ausscheidung von Proteinen im Urin. Novartis beabsichtigt, die Zwischenergebnisse der Studie mit der US-Arzneimittelbehörde FDA im Hinblick auf einen möglichen Antrag zur beschleunigten Zulassung zu prüfen. Die Studie wird fortgesetzt, Endergebnisse werden im ersten Quartal 2026 erwartet.

October 30, 2023

