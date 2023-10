Siemens Energy plant den Verkauf eines Großteils seiner 24-Prozent-Beteiligung an einer indischen Tochtergesellschaft, um seine Bilanz zu stärken. Das berichtet Bloomberg am Montag. Siemens Energy könnte den Verkauf noch in dieser Woche bekanntgeben, heißt es. Die Aktie reagiert mit kräftigen Kursgewinnen.In Kürze mehr.

