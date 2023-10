RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit einer historischen Leistung hat das Team des Organ Transplant Centre of Excellence (OTCoE) am King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) die weltweit erste vollständig robotergestützte Lebendspender-Lebertransplantation im Königreich Saudi-Arabien erfolgreich durchgeführt - ein Schritt, der die Position des KFSH&RC als weltweit führende Institution in der minimal-invasiven Transplantationschirurgie festigt.



Mithilfe des bahnbrechenden Ansatzes des KFSH&RC und unter Einsatz modernster Robotertechnologie konnten sowohl die Operation des Spenders als auch der Eingriff am Empfänger präzise und minimalinvasiv durchgeführt werden, sodass kein Hybridverfahren erforderlich war. Während andere Zentren minimalinvasive Lebertransplantationen mit gemischten Operationstechniken anbieten, ist das KFSH&RC bislang das einzige Zentrum, das eine vollständig robotergestützte Lebendspender-Lebertransplantation erfolgreich durchführen konnte.

Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Sprung nach vorne in der Transplantationsgeschichte dar und ist zugleich Beweis für das Engagement des Zentrums für fortschrittliche Verfahren, die die Ergebnisse der medizinischen Versorgung verbessern, die Patientenerfahrung aufwerten und die betriebliche Effizienz des Krankenhauses erhöhen. Auch eine Verringerung des Komplikationsrisikos, der Genesungszeit und der Dauer von Krankenhausaufenthalten konnte dadurch erzielt werden.

Als strategischer Gesundheitspartner auf der Global Health Exhibition, die vom 29. bis 31. Oktober in Riad stattfindet, stellt das KFSH&RC seine neuesten Innovationen auf dem Forum vor. Teilnehmende erhalten einen Einblick in die Kompetenz des OTCoE bei der Anwendung von Spitzentechnologien zur Erweiterung der Möglichkeiten im Gesundheitswesen.

Das KFSH&RC stellte zuletzt Rekorde bei der erfolgreichen Durchführung wechselseitiger Nierentransplantationen auf - einem medizinischen Ansatz, der Nierentransplantationen zwischen zwei Spendern aus verschiedenen Familien gleichzeitig ermöglicht. Im Jahr 2022 erreichte das Programm mit 91 wechselseitigen Transplantationen einen bemerkenswerten Meilenstein und übertraf seine internationalen Mitstreiter.

Das OTCoE des KFSH&RC gilt als Pionier im Königreich und ist eine der fortschrittlichsten und umfassendsten Einrichtungen für Multiorgantransplantationen im Nahen Osten. Die Leistungen umfassen Nieren-, Leber-, Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- und Darmtransplantationen, die zusammenfassend auch als "Transplantation fester Organe" bezeichnet werden.

Für seine außergewöhnlichen Beiträge zur spezialisierten Gesundheitsversorgung, sein Engagement für Innovationen und seinen Einsatz für die medizinische Spitzenforschung und -ausbildung ist das KFSH&RC weltweit anerkannt. Es ist darüber hinaus bestrebt, medizinische Technologien zu entwickeln und weltweite Standard der Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem es mit tragenden lokalen, regionalen und internationalen Institutionen zusammenarbeitet. Ziel des Krankenhauses ist es, Forschungs- und Bildungsdienstleistungen von Weltrang zu erbringen.

